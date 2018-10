NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

144,04 USD -2,77% (18.10.2018, 16:23)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (18.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Mit der AliCloud setze der chinesische Konzern auf einem milliardenschweren Schatz, der in den kommenden Jahren immer wertvoller werden dürfte. Der Markt für Cloud-Dienste wachse unaufhaltsam und solle Berechnungen von Gartner zufolge allein in der Public Cloud 2018 ein Volumen von 187 Mrd. USD erreichen (2017: 153 Mrd. USD). Drei Jahre später, so die Branchenexperten, solle das Volumen 302 Mrd. USD betragen. Als klarer Marktführer in China und einer der führenden Anbieter von Cloud-Lösungen im restlichen Asien dürfte AliCloud in den kommenden Quartalen weiter rasant wachsen und für die notwendigen positiven Impulse bei der Mutter sorgen, so Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:125,88 EUR -2,21% (18.10.2018, 16:33)XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:125,39 EUR -1,65% (18.10.2018, 16:21)