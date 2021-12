Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die chinesische Alibaba Group betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der Kurs des akut pleitebedrohten Immobilienriesen China Evergrande sei auch diese Handelswoche im steilen Sinkflug geblieben. Alibaba habe dagegen unterm Strich eine leichte Stabilisierung nach dem jüngsten Tief am vergangenen Freitag verzeichnet. Unterdessen stünden die Ergebnisse eines wichtigen Gipfels in China fest.Nach der dreitägigen jährlichen Zentralen Wirtschaftskonferenz in China sei klar: Leitmotiv fürs kommende Jahr sei ein stabiles Wirtschaftswachstum. Chinas Entscheidungsträger hätten dabei v.a. das Wort Stabilität auffällig häufig betont. Der kommerzielle Wohnungsmarkt solle unterstützt werden, um "Bedürfnisse der Einwohner zu befriedigen", habe es am Freitag in einer Mitteilung der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua geheißen.Anleger sollten deswegen aber nicht auf einen Turnaround bei China Evergrande spekulieren. Chinesische Einrichtungen hätten sich jedenfalls in englischer Sprache an die Öffentlichkeit gewandt und verkündet: Für China Evergrande werde es keine Rettungsaktion geben. Die Risiken für den Gesamtmarkt seien jedoch begrenzt.Einige weitere Ergebnisse der Wirtschaftskonferenz: China wolle die effektive Regulierung von Kapital verbessern. Die Entwicklung des Privatsektors solle unterstützt werden. Gemeinsamer Wohlstand sei ein langfristiger Prozess und solle auf (richtig!) stabile Weise erreicht werden.Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.