Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (21.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der chinesische Konzern gehöre zu den bekanntesten Marken der Welt. Zuletzt habe Alibaba mit starken Zahlen überzeugt. Analysten würden die Aktie geschlossen zum Kauf oder zumindest als Halteposition empfehlen. Aber warum habe der Kurs nicht längst neue Hochs erklommen? Aus Sicht von Skeptikern sei die Antwort klar. Bekannt sei, dass der Handelskonflikt zwischen USA und China womöglich auf auf dem Kurs der Alibaba Group Holding-Aktie laste. Hinzu kämen Verkäufe von Großinvestoren wie Altaba und SoftBank. Es gebe aber auch drei weniger beachtete Gründe, die gegen ein Investment sprechen könnten.- Alibaba sei zwar stark im Kerngeschäft (E-Commerce) und im Cloud-Business, aber an anderen Stellen werde viel Geld verbrannt, so z.B. beim Fahrradverleih Ofo.- Wer in die Abschlüsse des Unternehmens blicke, finde viele Merkwürdigkeiten. In der Tat würden einige internationale Marktbeobachter schon länger eine Tendenz zur kreativen Bilanzierung bei Alibaba kritisieren. Der chinesische Konzern steigere seine Gewinne, indem es Beteiligungen mal eben höher bewerte, heiße es. Skeptikern sei das zu viel Goodwill und zu wenig Substanz.- Alibaba-Investoren würden genau genommen keine Aktien kaufen, also direkte Unternehmensbeteiligungen, sondern nur Hinterlegungsscheine, sog. ADRs (American Deposit Receipts). Diese würden nur ein Recht auf Anteile an der Alibaba Group Holding verbriefen. Die sei auf den als Steuerparadies bekannten Kaimaninseln gemeldet. In der Monatszeitschrift Euro heißt es: "Zu der Online-Payment-Firma Ant Financial etwa gibt es überhaupt nur das Versprechen, dass die Gewinne Alibaba zustehen würden. Deshalb landen in der Obergesellschaft nur Buchgewinne." Dieses "Kartenhaus" könne irgendwann ganz schnell einstürzen.Was die Bilanz betreffe: Insbesondere bei komplex aufgestellten Konzernen mit vielen Beteiligungen sei es letztendlich nur mit Abstrichen möglich zu beurteilen, wie stark das Wachstum tatsächlich ausfalle. Tricksen gehöre zum Geschäft, nicht nur bei chinesischen Unternehmen. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass sich Alibaba dabei an geltendes Recht halte.Es stimmt, dass Alibaba viel investiere, viel ausprobiere, Wetten auf die Zukunft eingehe. Darin lägen Chancen und Risiken zugleich. Nicht alles könne funktionieren. Dass in Nebenprojekten (zu) viel Geld verbrannt werde, sei ein Vorwurf, mit dem jüngst unter anderem auch Alphabet konfrontiert worden sei.Aus Sicht des "Aktionärs" überwiege bei Alibaba ganz klar das Aufwärtspotenzial. Die Aktie werde zum Kauf empfohlen. Anleger sollten sich allerdings auch bei ihren Lieblingswerten bisweilen die Risiken vor Augen führen und ihr komplettes Vermögen nie in nur ein, zwei Einzelwerte investieren. Wer diesbezüglich doch manchmal in Versuchung gerate, dem hlefe vielleicht der Blick durch die Brille der Skeptiker, die eigene Euphorie zu zügeln, so Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2019)