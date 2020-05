Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (02.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Anfang der Woche habe der chinesische Konzern nach einem mutmaßlichen Fehltritt einer Führungskraft konsequent gehandelt. Anleger hätten verhalten reagiert. Gegen Ende der Woche sei dann jedoch einmal mehr ein Thema aufgekommen, das die Alibaba Group Holding-Aktie bereits in der Vergangenheit belastet habe. Wie es weitergehe, liege nur bedingt in Alibabas Hand. Der Grund für den Ärger: Fans Frau solle die Influencerin Zhang Dayi via Weibo (Chinas Twitter) gewarnt haben, sich von ihrem Mann fernzuhalten. Womöglich habe Jiang Fan eine Affäre mit der Influencerin.US-Präsident Donald Trump habe mal wieder die Anti-China-Karte gespielt: Im Zusammenhang mit dem Coronavirus habe er dem Reich der Mitte mit Strafzöllen gedroht. Daraufhin seien besonders die Kurse chinesischer Unternehmen abgesackt. Die Alibaba Group Holding-Aktie sei unter 200 USD gesrutscht.Dass Alibaba an Jiang Fan festhalte, sei verständlich. Ein Führungsvakuum könne sich der Konzern kaum leisten, schließlich gebe es im E-Commerce mit JD.com und Pinduoduo starke heimische Konkurrenz. Zudem seien bislang keine Auswirkungen der mutmaßlichen privaten Affäre auf Alibabas Geschäfte bekannt gworden. Für den Aktienkurs definitiv belastender wirke der Konflikt zwischen den USA und China. Langfristig orientierte Anleger sollten sich davon jedoch nicht verunsichern lassen. Bereits in der Vergangenheit hätten die Handelsstreitigkeiten zwar zu erhöhter Volatilität geführt, aber wenig an Alibabas hervorragenden operativen Aussichten gerüttelt, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.05.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link