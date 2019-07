Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (12.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Lars Friedrich vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Amazons Prime Day werde am 15. und 16. Juli veranstaltet. Das chinesische Äquivalent, der Single's Day, finde erst am 11. November statt. Doch schon jetzt sei klar: Alibabas Pläne würden die des US-Rivalen um Längen übertreffen. Bereits der Countdown vor dem eigentlichen Shopping-Marathon werde aufwendiger als je zuvor ausfallen.Die stundenlange Gala im Vorfeld solle diesmal von zehn Fernsehsendern übertragen werden - u.a. auch in Afrika und den USA. Damit werde das Ereignis erstmals ein weltweites Publikum erreichen, habe Alibaba bekannt gegeben.Die Ambitionen der Macher könnten größer kaum sein. "Dieses Jahr wollen wir dem Publikum ein bleibendes Erlebnis bieten, um einen Show-Klassiker zu erschaffen, der in den Köpfen dieser Generation bleiben wird", habe Robert Lin, Youku-Vizepräsident und Produzent der Countdown-Gala gesagt.Im vergangenen Jahr seien fast 31 Milliarden Dollar umgesetzt worden. Das sei mehr als die Online-Umsätze an Thanksgiving, Black Friday und Cyber Monday zusammen.Die Alibaba Group Holding-Aktie bleibt aber kaufenswert, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link