Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

136,50 EUR -2,92% (27.08.2021, 13:36)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

165,24 USD -2,28% (26.08.2021, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (27.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Online-Handelsplattform Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei ein Zeichen der Schwäche: Nach einer kurzen Gegenbewegung würden die Kurse der China-Giganten gegen Ende der Handelswoche wieder fallen. Heute hätten Alibaba und Tencent im Hongkonger Handel deutlich in Richtung ihrer jüngst ausgebildeten Korrekturtiefs tendiert. Ein Medienbericht liefere einmal mehr Grund zur Besorgnis.China plane Insidern zufolge, heimischen Unternehmen einen Börsengang in den USA zu verbieten, falls deren Geschäftsmodell auf großen Mengen sensibler Verbraucherdaten basiere. Das berichte das "Wall Street Journal" heute.Betroffen wären voraussichtlich vor allem Unternehmen mit Tech- und Internet-Bezug. Dagegen könnten beispielsweise Pharma-Unternehmen wohl auch künftig relativ problemlos eine Genehmigung für IPOs im Ausland erhalten.Außerdem gebe es seit einiger Zeit Berichte, wonach Chinas Börsenaufsicht dagegen vorgehen wolle, dass chinesische Unternehmen über sogenannte VIE-Strukturen an die Börse streben würden.Chinas Internetaufsichtsbehörde habe unterdessen einen 30-Punkte-Entwurf mit Vorschriften für Empfehlungs-Algorithmen vorgelegt. So sollten Tencent, Alibaba und Co beispielsweise daran gehindert werden, mit Video-Empfehlungen übermäßigen Konsum oder Suchtverhalten zu fördern. Es sei noch unklar, wann und in welchem Ausmaß die Vorschläge umgesetzt würden.Es bleibe kompliziert für China-Anleger. Insbesondere die Zukunft chinesischer Notierungen im Ausland sei unklar, weil sowohl Chinas Führung als auch die USA Ansprüche angemeldet hätten, die nicht mit Status quo vereinbar seien. Alibaba, Tencent und Co seien zudem in mittelfristigen Abwärtstrends gefangen.Ein Kauf der Aktien drängt sich derzeit nicht auf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.