Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

215,50 EUR -2,05% (02.02.2021, 19:07)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

214,00 EUR +0,23% (02.02.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

258,15 USD -2,47% (02.02.2021, 18:56)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:
US01609W1027

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:
A117ME

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:
AHLA

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:
BABA

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (02.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer und Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dank der schnellen Erholung der chinesischen Wirtschaft habe Chinas größter Onlinehändler Alibaba kräftig zulegen können. Die Erlöse im abgelaufenen Quartal hätten deutlich über den Analysten-Erwartungen gelegen und seien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 37% auf 221,1 Milliarden Yuan gestiegen. Der bereinigte Gewinn habe bei 22 Yuan pro Aktie gelegen und damit ebenfalls die Konsensschätzungen (20,4 Yuan) übertroffen.Vor allem die Cloud-Sparte, welche um 50% habe zulegen können, habe deutlich zum Wachstum beigetragen und schreibe erstmals in der Unternehmensgeschichte schwarze Zahlen. Das bereinigte EBITA für das Cloud-Geschäft habe sich im Quartal auf 24 Millionen Yuan belaufen, gegenüber einem Verlust von 356 Millionen Yuan im gleichen Zeitraum 2019. Das Unternehmen betone, auch künftig weiter in Forschung und Entwicklung führender Cloud-Technologien investieren zu wollen.Jack Ma, über dessen Aufenthalt sich jüngst noch Spekulationen gerankt hätten, habe sich im Hinblick auf die kartellrechtlichen Untersuchungen und intensiven Beobachtungen durch chinesische Regierungsbehörden bedeckt gehalten. Er habe aber bekräftigt, dass eine eigene Taskforce für die interne Untersuchung eingerichtet worden sei, und volle Kooperation mit den Behörden versprochen.Die letzte Empfehlung lautete "kaufen", so Manuel Schleifer und Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 02.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: