Die chinesische Alibaba Group betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (27.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Verheerende Bilanz: Seit Februar hätten chinesische Aktien 1 Billion Dollar an Börsenwert verloren. Ein Ende der Talfahrt sei nicht in Sicht, im Gegenteil. Einem Medienbericht zufolge spekuliere die Wall Street bereits auf weitere Zwangsmaßnahmen Pekings und mögliche Kapitalverkehrskontrollen.Chinas staatliche Regulierungsbehörden würden mit Knallhart-Auflagen seit Tagen für Aufruhr an den Aktienmärkten und massiv einbrechende Kurse sorgen. Der erzwungene Umbau des Bildungssystems etwa habe die Branche allein seit Freitag einen zweistelligen Milliardenbetrag an Marktkapitalisierung gekostet.Seit dem Wochenauftakt sei der Ausverkauf von Aktien wie Tal Education und New Oriental Education auf Big Player wie Alibaba, Tencent und JD.com übergesprungen und habe auch hier tiefe Spuren hinterlassen. Die Angst der Investoren: Das Regime in Peking werde ihrer Regulierungswut freien Lauf lassen.In Hongkong sei der Tech-Index am Dienstagmorgen um 10 Prozent eingebrochen.Die Angst vor Verlusten scheine nicht die einzige Angst zu sein. Bloomberg schreibe auch, es werde über mögliche Kapitalverkehrskontrollen seitens der US-Administration spekuliert. Entspreche dies der Wahrheit, könnte es US-Firmen zukünftig verboten sein, direkt oder indirekt in Hongkong und Festlandchina zu investieren.Der perfekte Sturm: Die Kombination aus staatlicher Regulierung und Spekulation sorge für ein Stimmungstief für chinesische Tech-Aktien und selbst eine Stabilisierung scheine derzeit unwahrscheinlich. Dass die Handelsbeziehungen Chinas mit den USA ebenfalls einen Tiefpunkt erreicht hätten, mache die Sache nicht besser.Die kurzfristigen Aussichten bleiben trübe, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2021)