XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

159,55 Euro +4,17% (23.08.2018, 15:40)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

160,44 Euro +4,56% (23.08.2018, 15:56)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 184,80 +3,91% (23.08.2018, 15:41)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (23.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In Q1 (bis 30. Juni) habe das Unternehmen einen Umsatzzuwachs von 61% auf 80,9 Mrd. Yuan verzeichnet. Es könne damit etwas schneller wachsen, als es die Analysten erwartet hätten und so schnell wie in den vergangenen vier Jahren nicht mehr.Weshalb trotz der überragenden Wachstumsraten der Aktienkurs keine größeren Sprünge mache, liege aber nicht nur am Risiko eines sich ausweitenden Handelsstreits. Der Erlösanstieg sei schlichtweg teuer bezahlt und drücke entsprechend auf die Margen. Die Gewinne je Aktie seien mit 8,04 Yuan hinter den Erwartungen von 8,18 Yuan zurückgeblieben. Die Umsatzkosten seien deutlich gewachsen. In Q1/2017 hätten sie noch bei 33% des Umsatzes gelegen - im Berichtsquartal seien die Kosten auf 50% des Umsatzes angestiegen.Dass Alibaba aktuell voll auf Expansion setze, habe jedoch Vorteile. So verringere der Konzern durch seine Investments in Hema Supermärkte, Food-Delivery oder Video-Streaming die Anhängigkeit vom Kerngeschäft und baue sich ein umfassenderes Ökosystem auf. Das Cloud-Computing-Segment habe seinen Umsatz beinahe verdoppelt. Daneben bleibe gegenüber Tencent und JD.com eine aggressive Expansionsstrategie die beste Verteidigung.Anleger sollten bei der Alibaba Group Holding-Aktie die Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 23.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: