XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

232,50 EUR +1,31% (09.09.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

232,00 EUR +1,09% (09.09.2020, 21:39)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

274,14 USD +1,53% (09.09.2020, 21:27)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (09.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der E-Commerce- und Tech-Gigant habe seinen Anteil am chinesischen Elektroautobauer Xpeng auf 19 Prozent ausgebaut. Xpeng zähle zu den asiatischen Tesla-Rivalen. Das Unternehmen sei vergangenen Monat an die Börse gekommen. Für den Kauf seien mehrere Gründe denkbar. Alibaba habe sich zum Hintergrund der Transaktion nur knapp geäußert.Xpeng bringe derzeit rund 13 Milliarden Dollar Börsenwert auf die Waage. Alibaba habe bislang 3,2 Prozent der Anteile besessen. Auch Xiaomi sei an Xpeng beteiligt. Jetzt habe Alibaba via Taobao China Holding zugekauft. Klinge merkwürdig, schließlich sei Taobao eigentlich Alibabas Einkaufsplattform für Business-Kunden.Alibaba selbst habe zum Grund für den Kauf bislang nur "Investmentgründe" angegeben. Es handle sich also anscheinend nicht um eine strategische Investition, obwohl zum Alibaba-Universum auch Projekte im Bereich Elektromobilität zählen würden.Alibaba bleibt aufgrund seiner dominanten Marktposition und des anhaltenden Wachstums im chinesischen E-Commerce- und Tech-Sektor eine klare Empfehlung, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: