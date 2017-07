Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

125,15 Euro +1,43% (03.07.2017, 15:50)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 142,43 +1,09% (03.07.2017, 15:50)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO.



(03.07.2017/ac/a/n)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Analyst Alan Hellawell von der Deutschen Bank:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse bekräftigt Alan Hellawell von der Deutschen Bank, seine Kaufempfehlung für die Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA).Nach einem zweitägigen Treffen mit dem Management von Alibaba Group Holding Ltd. in London sprechen die Analysten der Deutschen Bank von einem ungetrübten Vertrauen in das Monetarisierungspotenzial durch ein verbessertes Ad Targeting und eine analytische Unterstützung durch die Plattform-Händler.Im Zuge einer Fortschreibung des Bewertungsmodells mit der Basis 2018 hebt Analyst Alan Hellawell das Kursziel von 158,00 auf 201,00 USD an.In 2018 dürfte der Umsatz wieder stärker wachsen. Alibaba stehe noch ganz am Anfang die Daten der verschiedenen Plattformen zusammenzuführen. Zudem nehme die Nutzung der Plattform durch Konsumenten weiter zu, was sich an dem beeindruckenden Wachstum der Webseiten-Besuche ablesen lasse.Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:124,85 Euro +1,09% (03.07.2017, 15:35)