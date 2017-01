NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO.





New York (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Analyst Youssef Squali von Cantor Fitzgerald:Youssef Squali, Aktienanalyst beim Investmenthaus Cantor Fitzgerald, bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Übergewichten-Empfehlung in Bezug auf die Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA).Die jüngsten Daten der chinesischen Regierung würden zeigen, dass die Retail-Umsätze mit Verbrauchergütern im Dezember-Quartal im Jahresvergleich um 10,6% gestiegen seien. Dieses Wachstum entspreche den Zuwächsen aus den Vorquartalen. Chinesische Konsumenten würden offenbar weiterhin in robustem Umfang Geld ausgeben. Bedenken im Hinblick auf eine Abschwächung in China sollte diese Beobachtung entgegen wirken.Als dominierender e-Commerce-Player sollte Alibaba Group Holding Ltd. von den Trends in besonderem Maße profitieren, so die Einschätzung des Analysten Youssef Squali. Alibaba dürfte die Guidance für 2017 bekräftigen.Die Aktienanalysten von Cantor Fitzgerald stufen in ihrer Alibaba Group Holding-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "overweight" ein und halten am Kursziel von 115,00 USD fest.XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:90,14 Euro +0,16% (23.01.2017, 16:35)Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:90,59 Euro +0,87% (23.01.2017, 17:12)