Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (17.05.2019/ac/a/n)



Die Analysten SunTrust Robinson Humphrey zeigen sich hinsichtlich der langfristigen Perspektiven von Alibaba Group Holding Ltd. positiv gestimmt und passen nach den Quartalszahlen ihr Bewertungsmodell an.Trotz des herausfordernden Umfelds sei der Gewinn höher ausgefallen als angenommen. Die säkularen Wachstumstreiber seien intakt, z.B. der zunehmende Konsum in China (digitale wie auch physische Produkte) und die Digitalisierung des Einzelhandels.Hinsichtlich der Guidance für das Geschäftsjahr 2020 dürfte das Management bewusst konservativ vorgegangen sein, so die Meinung des Analysten Youssef Squali. Die Bewertung des Titels bleibe sehr reizvoll.