Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

89,72 EUR -0,10% (23.01.2017, 15:00)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

96,06 USD -0,11% (20.01.2017, 22:00)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (23.01.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Am Dienstag vor US-Börsenstart lege das Online-Handelsunternehmen seine Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vor. Erwartet würden Gewinne je Aktie von 1,13 Dollar bei einem Umsatz von 7,26 Milliarden Dollar. In der Vergangenheit habe Alibaba in acht von neun Fällen die Analystenerwartungen übertreffen können.Die Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump gegenüber Außenhandel und Schutzzöllen, sowie die Problematik um den Verkauf gefälschter Produkte über Alibaba-Plattformen würden Risiken für einen Kauf der Alibaba Group Holding-Aktie bleiben. Nach Ansicht des AKTIONÄRS würden allerdings die Chancen überwiegen. Alibaba sei eine Wachstums-Aktie aus dem Bilderbuch.Die Alibaba Group Holding-Aktie ist ein klarer Kauf, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 110 Euro. (Analyse vom 23.01.2017)XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:89,66 EUR -0,38% (23.01.2017, 14:49)