Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

159,29 Euro +0,59% (05.07.2018, 14:54)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 186,34 +0,86% (05.07.2018, 14:54, vorbörslich)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (05.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Connecticut (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Analyst Rob Sanderson von MKM Partners:Rob Sanderson, Aktienanalyst beim Investmenthaus MKM Partners, empfiehlt die Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.Die Kursverluste bei Alibaba Group Holding Ltd. in der letzten Zeit würden die typische Korrektur in Zeiten einer Yuan-Schwäche repräsentieren.Ähnlich wie in den letzten fünf Episoden auch ergebe sich damit für Anleger eine sehr attraktive Einstiegsgelegenheit. Die Erholung des Aktienkurses sei stets stärker ausgefallen als der ursprüngliche Kursrücksetzer. Analyst Rob Sanderson rät daher die Kursschwäche zum Aufstocken von Positionen zu nutzen.Die Aktienanalysten von MKM Partners bestätigen in ihrer Alibaba Group Holding-Aktienanalyse das Votum "buy" sowie das Kursziel von 280,00 USD.