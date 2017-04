NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO.



New York (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Analyst Fawne Jiang von Benchmark Company:Laut einer Aktienanalyse spricht Fawne Jiang, Aktienanalyst bei Benchmark Company, für die Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) eine Kaufempfehlung aus.Im Rahmen einer Studie zur chinesischen Internetbranche nehmen die Analysten von Benchmark Company hinsichtlich des Gesamtsektors eine positive Haltung ein. Der chinesische Internetsektor dürfte infolge starker Verbrauchertrends, neuer Technologien und einer verbesserten Monetarisierung ein solides Wachstum erzielen.Alibaba Group Holding Ltd. sollte das anhaltende e-Commerce-Wachstum in China ebenso wie der zunehmende Konsum in dem Land zugute kommen. Die verfügbaren Daten nutze das Unternehmen um Verbrauchern eine breite Spanne von Dienstleistungen anbieten zu können. Im Vergleich zu Konkurrenten sieht Analyst Fawne Jiang Alibaba in einer besseren Position um das Cloud Computing-Potenzial in China ausschöpfen zu können.In ihrer Alibaba Group Holding-Aktienanalyse nehmen die Analysten von Benchmark Company die Bewertung mit einem "buy"-Rating und einem Kursziel von 140,00 USD auf.