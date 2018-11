Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. unter die Lupe.Der E-Commerce-Riese habe im Oktober seinen Essenslieferdienst Ele.me und den Restaurant-Guide Koubei unter ein Dach zusammengefasst. In einer vorangegangenen Finanzierungsrunde seien die einzelnen Unternehmen mit 9,5 bzw. 8,0 Milliarden Dollar bewertet worden.In einer neuen Finanzierungsrunde seien nun drei Milliarden zusätzliche Dollar zu einer Bewertung von 30 Milliarden Dollar in das Unternehmen geflossen. Folglich habe sich der Wert der Food-Delivery-Sparte seit der letzten Finanzierungsrunde im April fast verdoppelt.Von dieser Wertentwicklung könne die Konzernmutter nur träumen. Handelskrieg und schwächelnde China-Konjunktur hätten den Wert der Alibaba Group Holding-Aktie deutlich nach unten gedrückt. Zum Monatsanfang habe der Titel zwar eine Gegenbewegung verzeichnen können. Doch die charttechnischen Trends würden noch immer gegen einen Neueinstieg in die Alibaba Group Holding-Aktie sprechen. Der Abwärtstrend sei intakt und die 200-Tage-Linie sei rund 18 Prozent entfernt - außerdem liege dazwischen noch der ausgeprägte Widerstandsbereich bei 170 Dollar.