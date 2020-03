Euronext Amsterdam-Aktienkurs Alfen-Aktie:

Kurzprofil Alfen N.V.:



Mit Umspannstationen, Energiespeichersystemen, Ladestationen für Elektroautos und verschiedenen weiteren Produkten und Dienstleistungen ist Alfen (ISIN: NL0012817175, WKN: A2JGMQ, Ticker-Symbol: 703, Euronext Amsterdam-Symbol: ALFEN) der Mittelpunkt und verbindende Faktor im Stromnetz. Mit seiner breiten Palette an intern entwickelten Produkten und der umfangreichen Erfahrung als Systemintegrator arbeitet Alfen am Stromnetz der Zukunft: Verlässlich, nachhaltig und innovativ.



Die Umspannstationen von Alfen versorgen Millionen Menschen und Unternehmen mit Strom und mit den Ladestationen werden jeden Tag viele Tausend Elektroautos aufgeladen. Das Energiespeichersystem von Alfen wird u.a. für den Lastausgleich, Energiehandel, die Frequenzregelung und Realisierung von autonomen Stromnetzen in Kombination mit Solar- oder Windenergie verwendet.



Zusätzlich zu den Umspannstationen legt Alfen komplette Stromnetze bei Kunden im Unterglasbaus und industriellen Sektor an. Alfen wird als Vorreiter bei der Stromverteilung häufig für nachhaltige Projekte wie Energiespeicherung und den Anschluss von Solarparks und Windrädern angefragt. Hierdurch ist Alfen schon 80 Jahre lang ein fachkundiger Spezialist auf dem Gebiet des Umspannens und Verteilens von Mittel- und Hochspannung. (23.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alfen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alfen N.V. (ISIN: NL0012817175, WKN: A2JGMQ, Ticker-Symbol: 703, Euronext Amsterdam-Symbol: ALFEN) unter die Lupe.Die Firma Alfen sei 1937 in Hilversum in den Niederlanden gegründet worden. Lange Zeit habe der Fokus auf dem Heimatmarkt gelegen. Bis 2014. In diesem Jahr sei die in den Niederlanden beheimatete Investmentfirma Infestos bei Alfen eingestiegen. Seitdem treibe die Firma die Expansion voran. Das Kerngeschäft sei überaus spannend. Alfen bediene dabei gleich mehrere Wachstumsmärkte: Das Team um Vorstand Marco Roeleveld schließe Wind- und Solarparks ans öffentliche Stromnetz an, baue Energiespeichersysteme und produziere Ladestationen für Elektroautos.Alfen habe unter anderem Niederlassungen in Belgien, Deutschland und Schweden. Die Wachstumsraten in den letzten Jahren seien beeindruckend. 2019 sei der Umsatz um 41 Prozent auf 143 Millionen Euro geklettert. Das EBITDA sei von 3,6 Millionen Euro auf 14,5 Millionen Euro gestiegen.Die Aktie sei von Januar 2020 von rund 15,00 Euro bis Mitte Februar auf 29,55 Euro geklettert. Der Abverkauf an den Märkten aufgrund des Corona-Virus habe das Papier auf aktuell 18,18 Euro gedrückt. Anleger würden ein Abstauberlimit bei 15,00 Euro in den Markt legen. Alfen sei in drei spannenden Wachstumsmärkten aktiv. Der Börsenwert beträgt derzeit rund 364 Millionen Euro, bei einem geschätzten Umsatz 2020 von rund 150 Millionen Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Alfen-Aktie. (Analyse vom 23.03.2020)Börsenplätze Alfen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alfen-Aktie:18,78 EUR +1,62% (23.03.2020, 21:36)Frankfurt-Aktienkurs Alfen-Aktie:18,48 EUR -5,13% (23.03.2020, 16:28)