Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Cheshire (US-Bundesstaat Connecticut), das nach Medikamenten für extrem seltene Krankheiten forscht. Das Unternehmen ist spezialisiert auf sehr individuelle und kostspielige Forschungen.

(15.03.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse des Analysten Andrew Peters von Deutsche Bank:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Andrew Peters von Deutsche Bank seine Kaufempfehlung für die Aktien des US-Biotechkonzerns Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN).Die von Alexion Pharmaceuticals Inc. bekannt gegebenen ALXN-1210-Ergebnisse zeugen nach Ansicht der Analysten von Deutsche Bank wegen der bereits hohen Wirksamkeitsmesslatte für Soliris und der Bedenken infolge erhöhter Risiken für eine Meningokokken-Infektion von einem klaren Erfolg.Das Medikament biete nicht nur eine erhöhte Anwendungsfreundlichkeit sondern verbessere auch die Lebensqualität durch eine Reduzierung der Transfusionsfrequenz, so der Analyst Andrew Peters.Die Aktienanalysten der Deutschen Bank halten in ihrer Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse am Votum "buy" fest und halten am Kursziel von 161,00 USD fest.Börsenplätze Alexion Pharmaceuticals-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:109,21 EUR +10,69% (15.03.2018, 15:46)