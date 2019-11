Börsenplätze Alcon-Aktie:



Alcon (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3) hat eine Mission: Die Entwicklung von Produkten zur Verbesserung, Erhaltung oder Wiederherstellung des Sehvermögens. Alcon setzt durch eine konsequente Entwicklung innovativer Produkte und Technologien neue Standards in der Augenheilkunde, mit dem Ziel Lösungen für unerfüllte therapeutische Bedürfnisse im Bereich der Augenheilkunde weltweit zur Verfügung zu stellen. Alcons Position als globaler Marktführer basiert auf bahnbrechenden Innovationen und Spitzentechnologie. Die Behandlung von Augenerkrankungen und Beschwerden wird damit auf eine neue Ebene gehoben. Als Weltmarktführer im Bereich der Augenheilkunde entwickelt und produziert Alcon innovative Medizinprodukte, um den Anforderungen an die moderne Augenheilkunde gerecht zu werden - unabhängig vom Alter der Patienten. (20.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alcon-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Alcon-Aktie (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3).3Q19: Mit einem Umsatzwachstum von 6% in konst. W. habe Alcon knapp über den Erwartungen gelegen (+1% gegenüber Konsensprognose). Während der Bereich Surgical wieder stärker gewachsen sei (7% in konst. W.), habe Vision Care ein gutes Wachstum von 4% in konst. W. erzielt, ausgelöst durch das Kontaktlinsengeschäft (7% in konst. W.). Aufgrund der etwas besseren Umsatzdynamik und der im Jahresvergleich um 40 Bp höheren Kern-EBIT-Marge (+10 Bp ggü. Konsens) habe das Kern-EBIT die Konsensschätzung um 1,5 bis 2% übertroffen. Bei Surgical hätten die Margen um 230 Bp zugelegt, bei VC seien sie dagegen um 290 Bp gesunken. Die Unternehmenskosten seien saisonbedingt niedriger als im Vorjahr gewesen.Transformation: Zusammen mit den 3Q19-Ergebnissen habe Alcon ein mehrjähriges Transformationsprogramm zur Verbesserung der Betriebseffizienz angekündigt. Es werde mit Gesamtkosten von USD 300 Mio. gerechnet. Die Einsparungen von USD 200 bis 225 Mio. ab 2023 würden reinvestiert (F&E/Marketing). Somit stünden diesen Kosten keine Nettoeinsparungen gegenüber. Zudem rechne Alcon nun mit Trennungskosten von USD 500 Mio. (bisher: USD 300 Mio.), bedingt durch höhere Trennungsaufwendungen in den Bereichen IT und Fertigung.Alcon habe seinen Ausblick zum Umsatzwachstum in konst. W. von 3 bis 5% auf 4 bis 5% aktualisiert und rechne nun mit einer Kern-EBIT-Marge von 17 bis 17,5% (bisher: 17 bis 18%). Dies sollte der Konsensprognose entsprechen, diese laute auf rund 5% bzw. 17,2%.Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Alcon-Aktie weiterhin mit dem Votum "reduce". Das Kursziel laute CHF 51. (Analyse vom 20.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link