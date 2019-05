Börsenplätze Alcon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Alcon-Aktie:

54,86 EUR +0,70% (16.05.2019, 12:37)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Alcon-Aktie:

62,14 CHF +0,89% (16.05.2019, 12:45)



ISIN Alcon-Aktie:

CH0432492467



WKN Alcon-Aktie:

A2PDXE



Ticker-Symbol Alcon-Aktie:

2U3



Kurzprofil Alcon AG:



Alcon (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3) hat eine Mission: Die Entwicklung von Produkten zur Verbesserung, Erhaltung oder Wiederherstellung des Sehvermögens. Alcon setzt durch eine konsequente Entwicklung innovativer Produkte und Technologien neue Standards in der Augenheilkunde, mit dem Ziel Lösungen für unerfüllte therapeutische Bedürfnisse im Bereich der Augenheilkunde weltweit zur Verfügung zu stellen. Alcons Position als globaler Marktführer basiert auf bahnbrechenden Innovationen und Spitzentechnologie. Die Behandlung von Augenerkrankungen und Beschwerden wird damit auf eine neue Ebene gehoben. Als Weltmarktführer im Bereich der Augenheilkunde entwickelt und produziert Alcon innovative Medizinprodukte, um den Anforderungen an die moderne Augenheilkunde gerecht zu werden - unabhängig vom Alter der Patienten. (16.05.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alcon-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Alcon-Aktie (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3).Ergebnisse 1Q19: Mit einem Umsatzwachstum von 4% in konst. W. sei Surgical mit einem starken Wachstum von 7% in konst. W. der wichtigste Wachstumstreiber gewesen. Vision Care habe mit 1% ein schwaches Ergebnis geliefert. In Surgical hätten alle Geschäftsbereiche starke Beiträge geleistet, während in Vision Care Contact Lenses 1% erzielten und Ocular Health unverändert geblieben sei. Das Kern-EBIT habe bei USD 314 Mio. gelegen (VontE: USD 300 Mio.). Zwar liege noch kein breiter Konsens vor, trotzdem sei dies wahrscheinlich etwas höher als erwartet. Buchta nehme an, dies könne dem Mix und gutem Wachstum in Surgical zu verdanken sein. Der Analyst weise jedoch auf die geringen steigenden Konzernkosten als separates Unternehmen hin, die Alcon auf 1% des Umsatzes schätze (1Q19 wahrscheinlich 0,3 bis 0,4%). Die Kern-EBIT-Marge sei auf 150 Bp J/J gesunken (Kern-EBIT -8% J/J), was auf die Schwäche bei Vision Care, Wachstumsinvestitionen und negativen Währungseffekten zurückzuführen sei. Der ausgewiesene EBIT sei aufgrund von Einmalkosten unerwartet schwach ausgefallen.Alcon habe für 2019 einen ausführlicheren Ausblick als Novartis geliefert: Statt eines Umsatzwachstums in konst. W. (LSD-MSD) gebe Alcon 35% vor (VontE: 4,4%). Die Kern-EBIT-Marge sollte bei 17 bis 18% (VontE: 17,3%, BBG-Konsens: 17,4%) liegen, während der Kern-Steuersatz 17 bis 19% betragen sollte (VontE: 18%).Die aktualisierte Prognose 2019 entspreche weitgehend den Erwartungen. Sie zeige jedoch auch, dass der Weg zu den Zielen 2023 noch weit sei für Alcon. Das hervorragende Ergebnis von Surgical überdecke die Schwäche von Vision Care. Zudem seien die Margen nach wie vor niedrig. Eine Verbesserung sei erst im 2. Halbjahr 2019 und darüber hinaus zu erwarten. Buchta sei zuversichtlich, dass Alcon die Ziele 2023 erreichen könne. Die aktuelle Bewertung nehme dies bereits vorweg, obwohl es nach Erachten des Analysten keinesfalls sicher sei. Buchta rate den Anlegern zur Vorsicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link