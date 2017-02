NYSE-Aktienkurs Alcoa-Aktie:

Kurzprofil Alcoa Corp.:



Alcoa Corp. (ISIN US0138721065 / WKN A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) ist ein US-amerikanisches Aluminiumunternehmen, das aus der Aufspaltung von Alcoa Inc. in zwei unabhängige, börsennotierte Gesellschaften entstanden ist. Während im neuen Mehrwertunternehmen Arconic die Downstream-Aktivitäten gebündelt sind, umfasst Alcoa Corp. als Upstream-Unternehmen die fünf Geschäftsbereiche, die heute Global Primary Products ausmachen: Bauxit, Aluminiumoxid, Aluminium, Gießereiprodukte und Energie.



New York (www.aktiencheck.de) - Alcoa-Aktienanalyse von Analyst Michael Gambardella von J.P. Morgan Securities:

Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Michael Gambardella von der Investmentbank J.P. Morgan Securities Investoren nunmehr eine Übergewichtung der Aktien von Alcoa Corp. ( ISIN US0138721065 WKN A2ASZ7 , Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA)

Nach der Trennung der Konzernaktivitäten sehen die Analysten von J.P. Morgan Securities Alcoa Corp. dank eines deutlichen Abbaus der Verschuldung in einer viel besseren Position um mit dem schwächeren Commodity-Preisumfeld zurecht zu kommen.

Abgesehen davon habe Alcoa viel unternommen um die Kostenstrukturen schlanker zu gestalten. Gleichzeitig sei ein signifikanter Hebel in Bezug auf steigende Preise bei den Aluminium-Aktivitäten vorhanden.

Analyst Michael Gambardella geht von weiterem Kostensenkungspotenzial aus. Das Bauxit-Geschäft habe weiteres Wachstumspotenzial. Angesichts des attraktiven Aufwärtspotenzials sei nunmehr eine positive Haltung gerechtfertigt.