NYSE-Aktienkurs Alcoa-Aktie:

28,99 USD -0,82% (13.12.2018, 15:36)



ISIN Alcoa-Aktie:

US0138171014



WKN Alcoa-Aktie:

850206



Ticker Symbol Alcoa-Aktie:

ALU



NYSE-Ticker Symbol Alcoa-Aktie:

AA



Kurzprofil Alcoa Corp.:



Alcoa Corp. (ISIN US0138721065 / WKN A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) ist ein US-amerikanisches Aluminiumunternehmen, das aus der Aufspaltung von Alcoa Inc. in zwei unabhängige, börsennotierte Gesellschaften entstanden ist. Während im neuen Mehrwertunternehmen Arconic die Downstream-Aktivitäten gebündelt sind, umfasst Alcoa Corp. als Upstream-Unternehmen die fünf Geschäftsbereiche, die heute Global Primary Products ausmachen: Bauxit, Aluminiumoxid, Aluminium, Gießereiprodukte und Energie.



CEO & Chairman:

Roy C. Harvey (13.12.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Alcoa-Aktienanalyse von Analyst Christopher LaFemina von Jefferies & Co:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Christopher LaFemina von Jefferies & Co die Aktien von Alcoa Corp. ( ISIN US0138721065 WKN A2ASZ7 , Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) weiterhin zum Kauf.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Metall- und Minensektor passen die Analysten von Jefferies & Co ihre Bewertungsmodelle an.Analyst Christopher LaFemina setzt das Kursziel für die Aktien von Alcoa Corp. von 58,00 auf 40,00 USD nach unten. Nichtsdestotrotz biete die Alcoa-Aktie noch deutliches Aufwärtspotenzial.In ihrer Alcoa-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Jefferies & Co das "buy"-Rating.Börsenplätze Alcoa-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Alcoa-Aktie:26,02 Euro -0,12% (13.12.2018, 14:49)