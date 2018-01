NYSE-Aktienkurs Alcoa-Aktie:

Kurzprofil Alcoa Corp.:



Alcoa Corp. (ISIN US0138721065 / WKN A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) ist ein US-amerikanisches Aluminiumunternehmen, das aus der Aufspaltung von Alcoa Inc. in zwei unabhängige, börsennotierte Gesellschaften entstanden ist. Während im neuen Mehrwertunternehmen Arconic die Downstream-Aktivitäten gebündelt sind, umfasst Alcoa Corp. als Upstream-Unternehmen die fünf Geschäftsbereiche, die heute Global Primary Products ausmachen: Bauxit, Aluminiumoxid, Aluminium, Gießereiprodukte und Energie.



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Alcoa-Aktienanalyse der Analystin Timna Tanners von BofA Merrill Lynch Research:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht die Analystin Timna Tanners von BofA Merrill Lynch Research in Bezug auf die Aktien von Alcoa Corp. ( ISIN US0138721065 WKN A2ASZ7 , Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Die von Alcoa Corp. im vierten Quartal erzielten Umsätze und Gewinne seien hinter den Konsensprojektionen zurückgeblieben.Kostendruck, vor allem sichtbar an der Dürre in Brasilien, den Energiekosten in Spanien und verzögerten Aluminiumoxid-Lieferungen, hätten zu Belastungen geführt.Auf Grund der positiven Einschätzung im Hinblick auf die Aluminumpreise sehen sich die Analysten von BofA Merrill Lynch Research mit ihrer EBITDA-Prognose über der Guidance von Alcoa. Zudem geht die Analystin Timna Tanners davon aus, dass Kapitalrückflüsse an die Aktionäre im zweiten Halbjahr dem Aktienkurs Impulse geben dürften.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research stufen in ihrer Alcoa-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein, reduzieren jedoch das Kursziel von 67,00 auf 63,00 USD.Stuttgart-Aktienkurs Alcoa-Aktie:43,00 Euro -6,93% (18.01.2018, 15:38)Tradegate-Aktienkurs Alcoa-Aktie:43,00 Euro -7,92% (18.01.2018, 15:39)