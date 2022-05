NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

226,32 USD -1,09% (16.05.2022, 22:00)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (17.05.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) charttechnisch unter die Lupe.Keine Frage: Aufgrund der Korrektur der letzten Monate seien solche Charts wie der von Albemarle selten geworden. Als Ausgangspunkt für ihre charttechnische Bestandsaufnahme würden die Analysten die Relative Stärke nach Levy wählen. Der trendfolgende Indikator sei zuletzt wieder über den Schwellenwert von 1 gesprungen und habe damit eine Bodenbildung abgeschlossen. Diese Indikatorsignale würden den Bruch des Korrekturtrends seit November vergangenen Jahres (akt. bei 213,26 USD) bzw. die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 226,88 USD) untermauern. Dank dieser Entwicklung könne die gesamte Kursentwicklung der letzten Monate als (aufwärts-)trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Das bisherige Rekordhoch von Ende November bei 291,48 USD definiere nun das nächste Anlaufziel. Perspektivisch lasse die abgeschlossene Konsolidierungsflagge sogar auf einen Vorstoß in "uncharted territory" hoffen. Unter Money Management-Aspekten würden sich - je nach Risikoneigung - entweder die alte Flaggenbegrenzung oder aber das Tief der "Hammer"-Kerze aus der letzten Woche (204,51 USD) als Stop-Loss anbieten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:218,00 EUR +0,44% (17.05.2022, 08:38)