Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

68,95 EUR -15,21% (23.09.2020, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

80,42 USD -15,56% (23.09.2020, 22:10)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist ein US-Chemiekonzern mit Hauptsitz in Charlotte, N.C., USA. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, New York, NYSE MKT, Mexiko, SETSqx, Bats, BX World, Glob. Market, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in den Indices S&P 500 und S&P 400 MidCap gelistet. Mehr unter www.albemarle.com. (24.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) unter die Lupe.Der "Battery Day" von Tesla habe nicht die von den Fans des US-Elektroautobauers erhofften Neuerungen gebracht. Eine gesamte Branche werde das Ereignis womöglich noch ewig in Erinnerung behalten. Elon Musk habe auf der Veranstaltung durchklingen lassen, dass die geplanten Verbesserungen der Batterietechnologie wahrscheinlich die Abhängigkeit von externen Lieferketten für Batteriemetalle verringern werde. Die Lithiumhersteller seien alarmiert und die Aktien unter Druck.Morgan Stanley rechne fest mit negativen Auswirkungen auf die Unternehmen der Lithiumbranche. "Die Verbesserungen an der Batterietechnologie werden zwar wahrscheinlich längerfristig den Verkauf von Elektrofahrzeugen unterstützen, aber auch den Lithiumverbrauch und die Produktionskosten senken", so Analyst Javier Martinex de Olcoz Cerdan. Außerdem habe Tesla den Aufbau einer eigenen Lithiummine angekündigt, die mit einem neuen, kostengünstigeren und nachhaltigeren Verfahren antreten werde.Der Analyst füge hinzu, dass Lithium-Aktien von den Lithiumpreiserwartungen getrieben würden und wahrscheinlich eine Underperformance aufweisen würden. Die sei am Mittwoch schon offenkundig gewesen. Albemarle, SQM und andere Unternehmen der Branche hätten kräftig verloren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Albemarle-Aktie: