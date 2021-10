Börsenplätze Albemarle-Aktie:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (19.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) unter die Lupe.Es sei der Rohstoff, der nicht nur Elektrofahrzeuge elektrisiere, sondern auch Anleger: Lithium. Zu den großen Gewinnern der steigenden Nachfrage nach dem so wichtigen Material für Batterien gehöre zweifelsohne der amerikanische Spezialchemiekonzern Albemarle. In dieser Handelswoche profitiere die Aktie des Unternehmens von einer frischen Kaufempfehlung.RBC-Analyst, Arun Viswanathan, habe seine Halteempfehlung für den Wert aufgegeben und rate nun zum Kauf. Das Kursziel beziffere Viswanathan auf 280 Dollar, was einem Upside-Potenzial von rund 18 Prozent entspreche. Der Experte rechne damit, dass die Lithiumnachfrage für Auto- und Elektronikbatterien bis 2025 jährlich zwischen 35 und 40 Prozent steigen werde. Albemarle sei als weltweit führender Lithiumproduzent gut positioniert, um von diesem Wachstum zu profitieren.Nicht nur Albemarle, sondern auch andere Lithium-Unternehmen stünden derzeit hoch im Kurs der Anleger. Allerdings seien gerade die kleineren Gesellschaften, die noch keine nachhaltige Produktion auf die Beine gestellt hätten, hochvolatil und spekulativ. Daher lohne es sich, langfristig das Risiko im aufstrebenden Sektor auf mehreren Schultern zu verteilen. of Lithium ins Leben gerufen. In diesem seien neben Albemarle neun weitere spannende Lithium-Player enthalten. Derzeit befinde sich das Aktienbarometer auf Rekordjagd.Albemarle befinde sich in einer starken Position, um vom Lithium-Boom zu profitieren. Die Aktie von Albemarle bleibt auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", ein Stopp bei 155 Euro sichert das Investment nach unten ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link