Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

61,15 EUR +0,49% (27.06.2019, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

69,52 EUR +0,52% (27.06.2019, 22:02)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



Kurzprofil Albemarle:



Albemarle Corporation Aktie (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC) ist ein US-amerikanischer Chemiekonzern mit Sitz in Baton Rouge (US-Bundesstaat Louisiana). Die Hauptprodukte des Bereichs Performance Chemicals sind Lithiumchemikalien und Flammschutzmittel auf Brombasis. Die Sparte Refining Solutions stellt Katalysatoren her. Der frühere Geschäftsbereich Chemetall ist weltweiter Marktführer bei Chemikalien zur Oberflächenbehandlung. (27.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle: Kursverdopplung möglich? AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät im Interview mit "Der Aktionär TV" zum Kauf der Albemarle-Aktie (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC).Albemarle sei der größte Lithium-Produzent der Welt. Es sei ein Mischkonzern, aber Lithium habe im Moment einen Anteil um die 60% am Gewinn. Seit Ende letzten Jahres befinde sich die Albemarle-Aktie im Abwärtstrend. Jetzt sehe es aber so aus, als ob sie sich fangen könnte. Tatsächlich sei die Lithium-Nachfrage weiter gewachsen. Zwar seien die Lithium-Aktien ein bisschen aus dem Blickfeld verschwunden, aber das könne sich auch sehr schnell wieder ändern. 2017 sei Albemarle eine der besten Aktien gewesen - im Hoch habe sie bei 140 USD gelegen.Jetzt notiert die Albemarle-Aktie bei 70 USD und wenn sie die Höchststände wieder erreicht, wäre das eine Verdopplung, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.06.2019) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Albemarle-Aktie: