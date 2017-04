Wien (www.aktiencheck.de) - Die Tochter des deutschen Medizinkonzerns Fresenius SE, Fresenius Kabi, bestätigt Gespräche hinsichtlich eines möglichen Kaufs des US-Spezialgenerikaherstellers Akorn Inc., so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Der Kurs der Akorn-Aktie sei daraufhin um rund 18% gesprungen. Um seinen Schuldenberg zu reduzieren, prüfe der israelische Pharmakonzern Teva den Verkauf seiner Frauengesundheitssparte. Die EU-Kommission habe die Übernahme des britischen Pay-TV-Anbieters Skydurch den US Medienkonzerns 21st Century Fox genehmigt, da keine Wettbewerbsprobleme zu erwarten seien. Der deutsche Chemiekonzern BASF habe eine Vereinbarung über den Verkauf der Bleaching Clay und Mineral Adsorbents Geschäfte an EB Minerals unterzeichnet. Der Industriekonzern thyssenkrupp habe in einer Mitteilung geplante Einsparungen von EUR 500 Mio. in den nächsten drei Jahren und die Schließung von Teilanlagen angekündigt. Der Bieterkampf um den Arzneimittelhersteller STADA scheine entschieden. Ein Konsortium aus den Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven biete insgesamt EUR 66,0 je Aktie. Das Angebot bewerte STADA mit rund EUR 5,32 Mrd. (10.04.2017/ac/a/m)







