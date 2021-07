Dow Jones Industrial



Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche ein Plus von 1,0% erzielt. Er habe bei 34.786 Punkten geschlossen. Er notiere somit wieder an seinem Allzeithoch, vernachlässige man die Intraday-Spitzen, die am 10. Mai noch zu kurzfristig höheren Kursen (35.092 Punkten) geführt hätten. Die Stärke sei in der vergangenen Woche bei Technologiewerten (+3,2%) gewesen, die den NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) ebenfalls zu einem neuen Hoch geführt hätten. Energie- und Finanzaktien hätten leicht konsolidiert. Die veröffentlichten Makro-Daten vom Arbeitsmarkt und Konsumentenvertrauen seien in Summe robust gewesen. Aus Sicht der Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden die US-Börsen und damit auch der Dow Jones inzwischen in den roten Bereich drehen. Negative Divergenzen, die die oberflächliche Stärke der Indices nicht bestätigen würden bei gleichzeitig hoher Zuversicht, würden sie vorsichtig werden lassen. Deshalb würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank in dieser Woche das Aufwärtspotenzial für sehr begrenzt halten und dem Dow Jones maximal kurzfristig den Sprung über die 35.000-Punkte-Marke zutrauen. Ein nachhaltiges Überschreiten des Intraday-Allzeithochs bei 35.092 Punkten würden sie für sehr unwahrscheinlich halten. Die nächste nennenswerte Unterstützung sei die 38-Tage-Linie, die bei 34.296 Punkten verlaufe. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden jedoch mit einer größeren Konsolidierung rechnen, die bis zur 200-Tage-Linie (aktuell bei 31.517 Punkten) gehen könnte. Marktteilnehmer sollten ruhig auch mal an Gewinnmitnahmen denken. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden davon ausgehen, dass sie günstigere Einstiegsmöglichkeiten erhalten würden.



Bund-Future



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 172,95%-Punkten. Die Nachfrage nach Bundesanleihen reiße derzeit nicht ab, vor allem seit die Ausbreitung der Delta-Variante für eine gestiegene Risikoaversion unter den Aktienanlegern sorge. Der kurzzeitige Aufwärtstrend habe sich nach dem Anstieg über die 90-Tage-Linie bei 172,49 Punkten nochmals beschleunigt. Als Anlaufpunkt würden die jüngsten Hochs bei 173,16/173,19%-Punkten dienen. Darüber würden sich erst im Bereich ab 174%-Punkten neue Widerstände finden. Aufgrund der weiterhin fehlenden Dynamik beim ADX-Index würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank nicht glauben, dass der Bund-Future kurzfristig weiter nach oben tendiere.



Einschätzung



Im Vergleich zu den amerikanischen Märkten komme der DAX aktuell nicht von der Stelle. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden denken, dass sich an dieser Situation kurzfristig wenig ändern dürfte. Wir stünden kurz vor der "Sommerpause" mit tendenziell eher schlechteren Kursen. Und die Ausbreitung der Delta-Variante sorge zusätzlich für Verunsicherung unter den Anlegern. (05.07.2021/ac/a/m)





Der deutsche Aktienmarkt ging mit Gewinnen am Freitag aus dem Handel. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 84690042) habe 42 Punkte oder 0,27% gewonnen. Auffallend sei, dass der DAX weiter hinter der Entwicklung des Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) bleibe. In der heutigen Eröffnung starte der DAX mit Verlusten, nachdem die asiatischen Märkte Abgaben verbucht hätten. Vor allem in China seien Technologiewerte unter Druck gestanden. Trotz der positiven Vorgaben der amerikanischen Börsen gelinge dem DAX nicht der Ausbruch aus der Range 15.500 zu 15.800. Die von den Analysten der Fürst Fugger Privatbank in der Vorwoche beschriebene Keilformation bei DAX sei nicht nach oben aufgelöst worden. Die technischen Indikatoren seien neutral zu werten. Auf der Oberseite würden sich Widerstände bei 15.676 gefolgt von 15.709 Punkten finden. Auf der Unterseite würden stärkere Unterstützungen bei 15.617 Punkten gefolgt von 15.520/15.500 Punkten finden. Erst unter der Marke von 15.500 würden stärkere Abgaben drohen, welche den DAX bis 14.817 Punkten führen würden.