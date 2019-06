Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FrankfurtHannover (www.aktiencheck.de) - Die abgelaufene, kurze Woche hat am deutschen Aktienmarkt und auch an den europäischen Börsen nur wenig Veränderung gebracht, so die Analysten der Nord LB.



So habe sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), gemessen an den Höchst- und Tiefstkursen, gerade einmal in einer Spanne von 240 Punkten bewegt. Der Handelskonflikt USA/China habe die Anleger weiterhin beschäftigt, während der Streit der USA mit Mexiko in ruhigere Bahnen habe gelenkt werden können und sogar eine vorläufige Einigung erzielt worden sei. Damit seien - zumindest zunächst - die Zolldrohungen gegenüber Mexiko vom Tisch. Was noch ausstehe, sei die Zustimmung des mexikanischen Parlaments. Geopolitisch sei allerdings der Konflikt der USA mit dem Iran nach zwei Angriffen auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus bedeutender geworden. US-Außenminister Pompeo sehe den Iran als verantwortlich für die Angriffe an, die Iraner würden die Schuld als "haltlose Behauptung" weit von sich weisen.



Ob in Zeiten von Fake-News ein angebliches amerikanisches Beweisvideo für Aufklärung sorgen könne, bleibe fraglich. Sicher sei nur, dass die Lunte in dem Konflikt brenne und immer kürzer werde. Dass die Börsen bislang nicht wirklich negativ darauf reagieren würden, liege einzig und allein an den fortwährenden Zinssenkungshoffnungen, die von den schwächeren Konjunkturdaten (u.a. Preisentwicklung in den USA und Deutschland, lahmender Automobilmarkt in China, fallende deutsche Exporte und Produktion), die rund um den Globus gemeldet würden, befeuert würden. Ob diese aber alleine ausreichen würden, um für nachhaltige Kurssteigerungen zu sorgen, dürfe bezweifelt werden, zumal auch die Berichtssaison abgeschlossen sei und von Unternehmensseite keine Unterstützung mehr kommen dürfte. Auch der immer noch schwelende Haushaltsstreit zwischen dem Schuldenstaat Italien und der EU sorge nicht gerade für Optimismus. Die Analysten der Nord LB rechnen in nächster Zeit mit einer weiterhin verhaltenen Entwicklung in Deutschland und Europa. Eine gewisse Volatilität sollte angesichts der vielen politischen Baustellen, allen voran dem Handelsstreit, weiterhin gegeben sein. (17.06.2019/ac/a/m)

