Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Vorfeld der EZB-Entscheidung trat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erwartungsgemäß weitestgehend auf der Stelle, wenngleich in dieser Phase ein leicht negativer Unterton auszumachen war, so die Analysten der Helaba.



Am Nachmittag seien die Kursausschläge mit Rückenwind von der Wall Street etwas größer geworden. Insgesamt seien neue Impulse, um die Aktiennotierungen in weitere Höhen zu katapultieren, jedoch Mangelware geblieben. Einmal mehr erscheine der Hinweis auf die teils ambitionierten Bewertungsniveaus gerechtfertigt. Bemerkenswert sei auch, dass das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern (bezogen auf den deutschen Gesamtmarkt) gestern negativ ausgefallen sei und zudem das Volumen bei den nachgebenden Papieren zudem höher ausgefallen sei. Natürlich würden weiterhin verschiedene Belastungsfaktoren, wie beispielsweise der Brexit oder länger andauernde Verstimmungen zwischen den USA und China, ebenso wie die Gefahr, dass es bei den US-Technologiewerten zu neuerlichen Rücksetzern komme, eine Rolle spielen. Auch der in der kommenden Woche anstehende, große Verfall werde weiterhin seine Schatten vorauswerfen.



Weiterhin stelle es für die Marktteilnehmer eine große eine Herausforderung dar, mögliche Chancen ins Verhältnis zu den vorhandenen Risiken zu setzen. Zudem scheine es, als könnte das kurzfristige Bild des DAX verzerrt, sein. Sollte dies der Fall sein, würde sich im Nachgang an den Verfalltermin eine zuverlässigere Beurteilungsgrundlage darstellen. Beachtenswerte Chartmarken seien bei 13.001,13.083, 13.102, 13.127, 13.189, 13.248, 13.265 und 13.387 Zählern zu finden. (11.09.2020/ac/a/m)

