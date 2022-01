Am Dienstag wiederum sei eine starke Diskrepanz zwischen Value und Growth zu beobachten gewesen. Dies sei vor allem auf den Renditeanstieg am Anleihemarkt zurückzuführen gewesen. Das Techsegment, das aufgrund der zahlreichen wachstumsorientierten Unternehmen als besonders zinsreagibel gelte, sei von den Renditeanstiegen daher besonders betroffen gewesen. Im Gegenzug seien klassische "Old Economy" Industrien gefragt gewesen, wodurch beispielsweise besonders europäische Aktien auf der Einkaufsliste gestanden hätten. Vor allem Werte aus dem Reisesektor hätten sich großer Beliebtheit erfreut.



Keine Spur also bisweilen von etwaiger Müdigkeit nach den Feiertagen. Der Blick auf die Datenlage lasse erkennen, dass es den Aktienmärkten auch in der nächsten Zeit nicht an Impulsen mangeln werde. Bereits Ende kommender Woche würden in gewohnter Manier die US-Banken die Berichtssaison mit Zahlen zum Q4 2021 eröffnen. Bis weit in den Februar hinein dürfe man sich daher auf einen umfangreichen Zahlenreigen freuen.



Wie in ihrem Chart der Woche ersichtlich, würden die Analysten auf ein äußerst erfreuliches Aktienjahr 2021 zurückblicken. Die Performance sei dank der soliden Unternehmensergebnisse auch in vielen Teilen fundamental begründet gewesen. Wie bereits in ihrem Aktienmarkt-Kompass Q1 2022 ausführlich dargelegt, würden die Analysten auch für dieses Jahr überdurchschnittliche Gewinnwachstumsraten erwarten. An das Wachstum des letzten Jahres würden die Analysten aber ziemlich sicher nicht mehr herankommen. Trotzdem aber würden sie die globalen Aktienmärkte auch 2022 im Aufwind sehen, wenngleich der Weg dorthin nicht mehr ganz einer Einbahnstraße gleichen werde. (05.01.2022/ac/a/m)







Der Auftakt am Montag sei dabei noch äußerst vielversprechend verlaufen - mit Zugewinnen auf breiter Front. Insgesamt habe der Handelstag ganz im Zeichen von nachlassenden Sorgen der Anleger über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Omikron-Variante des Coronavirus gestanden - selbst bei steigenden COVID-19 Fallzahlen. In diesem Zusammenhang positiv aufgenommen worden sei auch die Nachricht, dass die US Food and Drug Administration (FDA) eine dritte Dosis des COVID-19 Impfstoffs von Pfizer und BioNTech für Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren genehmigt habe.