Ein deutlicher Kursschub für den DAX sei von den Aussichten auf eine baldige Zulassung eines Corona-Impfstoffes ausgegangen. Von der Pandemie besonders in Mitleidenschaft gezogene Papiere, wie beispielsweise die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF), hätten daraufhin zu einem wahren Höhenflug angesetzt.



Heute stünden weitere Unternehmensergebnisse unter anderem von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF), Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol Deutschland: DPW, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DPSTF), DEUTZ (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF), 1&1 Drillisch (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI), Eckert + Ziegler (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ), ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF), Heidelberger Druckmaschinen (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq OTC-Symbol: HBGRF), Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF), JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN), Jungheinrich (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3), Porsche (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF), TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) und United Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) zur Veröffentlichung an.



Zu Wochenbeginn habe der DAX seinen zuletzt etablierten, sehr steil verlaufenden Aufwärtsimpuls mit großer Dynamik fortgesetzt. Ohne die Impfstoffmeldung hätte allerdings die Gefahr bestanden, dass der Index am massiven Widerstandsbereich bei 12.733/12.757 Zählern scheitere. Da es anders gekommen sei, diene die genannte Zone, auf diese die 55- und 100-Tagelinie sowie die Begrenzung der Ichimoku-Wolke entfallen würden, nun als Support. Weitere Unterstützungen seien zudem bei 13.048, 13.014, 12.960 12.858 Punkten zu finden. Auf der Oberseite würden sich Widerstände bei 13.280, 13.314, 13.338 13.460 lokalisieren lassen. (10.11.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ausgang der US-Wahl sorgte an den Aktienmärkten für deutlichen Rückenwind, berichten die Analysten der Helaba.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe in der Folge über der 12.700er Marke, der Weltaktienindex sogar auf Rekordniveau notiert. Der amtierende Präsident gebe sich aber noch nicht geschlagen. Vielmehr wolle er versuchen, den seiner Meinung nach verbuchten Wahlerfolg gerichtlich durchzusetzen. Ob und inwieweit sich die erhobenen Manipulationsvorwürfe beweisen lassen würden, bleibe abzuwarten. Dass es in verschiedenen Wahlbezirken zu Unstimmigkeiten gekommen sein solle, sei indes von verschiedenen Seiten berichtet worden. Bis zur geplanten Vereidigung des Präsidenten am 20. Januar 2021 könnte die US-Wahl an den Aktienmärkten damit ein Thema bleiben.