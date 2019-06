Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z) seien 5,6% ins Minus gerauscht.



Nikkei 225 handle etwas freundlicher: aktuell 21.144,97 Punkte.



Volkswagen I: VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403) plane seine Nutzfahrzeugtochter Traton am 28. Juni an die Börse zu bringen und wolle dabei bis zu 1,9 Mrd. EUR einnehmen. Als Preisspanne sei 27 bis 33 Euro pro Stück angegeben worden. Damit werde die Dachgesellschaft von MAN und Scania insgesamt mit bis zu 16,5 Mrd. EUR bewertet.



Volkswagen II: Der schwache Automarkt in China bremse die Wolfsburger aus. Während der Konzern im Mai in anderen Regionen mehr Fahrzeuge losgeschlagen habe als vor Jahresfrist, seien die Auslieferungen auf ihrem größten Markt um 8,3% auf 312.500 Stück gesunken (weltweit -3,6% = 918.900 Pkw und Lkw).



Broadcom bekomme eigenen Angaben zufolge den Handelskonflikt zwischen den USA und China deutlich zu spüren und rechne mit einer breiten Abschwächung der weltweiten Chipnachfrage. Für das Gesamtjahr habe das Unternehmen nun seine Umsatz-Prognose um 2 Mrd. USD gesenkt und rechne noch mit Erlösen von 22,5 Mrd. USD. Damit habe Broadcom auch Hoffnungen auf eine Erholung der Branche im zweiten Halbjahr einen empfindlichen Dämpfer verpasst.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) gehe in die Offensive: Der Pharma- und Agrarchemiekonzern halte zwar an seinem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat fest, wolle aber zugleich Milliarden in Alternativen investieren. In den kommenden zehn Jahren sollten rund 5 Mrd. EUR in die Entwicklung zusätzlicher Methoden zur Unkrautbekämpfung gesteckt werden. (17.06.2019/ac/a/m)





DAX -0,60%, MDAX -0,82%, TecDAX -1,85%

Im Sog der jüngsten Broadcom-News sei Infineon (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z) mit minus 5,25% an das DAX-Ende gerutscht. Generell hätten Technologiewerte gelitten.

Dow Jones -0,1%, S&P 500 -0,2%, NASDAQ Comp. -0,5%