Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche einen Sprung um 5,5% nach oben gemacht und bei 34.755 Punkten geschlossen. Die Marktteilnehmer hätten sich eher auf die Chancen konzentriert. Die geopolitische Lage habe sich eher etwas entspannt, Rohöl sei wieder günstiger zu bekommen gewesen. Eine mögliche Annäherung von China und den USA hätten die chinesischen Aktien haussieren lassen. Die US-Notenbank habe wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte erhöht und sich eher restriktiv, also pro weitere Zinserhöhungen im weiteren Jahresverlauf geäußert.



Die Dynamik an den US-Aktienmärkten habe dazu geführt, dass die 38-Tage-Linie und 50-Tage-Linie im Dow Jones fast wie Butter durchschnitten worden seien. Sie sei zum richtigen Zeitpunkt gekommen, denn die US-Börsen seien in Gefahr geraten ihr gutes Setup seit Anfang März zu verspielen. So notiere der Dow Jones inzwischen nur noch wenige Punkte unter dem hier seit Wochen geäußerten Minimalziel der Analysten, der 200-Tage-Linie, die aktuell bei 34.997 Punkten verlaufe. Die Analysten würden fest damit rechnen, dass der Dow Jones diese Marke überwinden können werde. Selbst aus kurzfristiger Sicht bestehe noch Luft nach oben. Zunächst würden die Analysten aber mit einer gewissen "Magnetwirkung" dieser wichtigen Linie rechnen, auch weil sich die US-Börsen aus kurzfristiger Sicht technisch überhitztem Terrain nähern würden.



Mittelfristig sollte man eine weitere Erholung sehen, da beispielsweise ein hoher Pessimismus seitens der Marktteilnehmer die Börsen weiter unterstützen sollte. Erst am Verhalten des Dow Jones über der 200-Tage-Linie würden die Analysten die Verfassung des Dow Jones weiter beurteilen können. Wichtig wäre, um mittelfristig optimistisch bleiben zu können, dass sich der Dow Jones dieser Magnetwirkung, die von der 200-Tage-Linie ausgehe, entziehen können werde. Ein wichtiges Signal, dass es konjunkturell nicht zu schwierigen Zeiten kommen sollte, könnte aktuell der Dow Jones Transportation senden. Er befinde sich inzwischen seit Jahresanfang leicht im Plus und das, obwohl sich die Ölpreise im dreistelligen Bereich befinden würden. Marktteilnehmer sollten also in nächster Zeit ein besonderes Auge auf den Dow Jones Transportation legen.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 161,05%-Punkten. In der letzten Woche habe der Bund-Future mit 160,56%-Punkten ein vorläufiges Kontrakttief gebildet. Bis zum Handelsschluss am Freitag habe sich der Future leicht von seinen Tiefs lösen können, nachdem am Freitag überwiegend Kaufinteresse vorgeherrscht habe. Interessant sei dabei, dass am Geldmarkt auf Sicht Dezember Zinserhöhungen von rund 50 Bp. eingepreist seien. Dies korrespondiere sehr gut mit Aussagen von EZB-Ratsmitglied Klaas Knot, der in einem Interview mit einer französischen Zeitung Zinserhöhungen als sehr realistisch bezeichnet habe. Neben Kaufinteresse für Bundesanleihen seien zugleich Anleihen aus der Peripherie gesucht gewesen.



Charttechnisch scheine der Bund-Future eine Bodenbildung im Bereich um 161%-Punkten zu versuchen. Ob dies gelinge, erscheine aktuell eher unwahrscheinlich. Mit einem Test des bisherigen Kontrakttiefs in den nächsten Tagen sei daher zu rechnen.



Nachdem der DAX seit seinen Tiefkursen vom 07.03. rund 2.000 Punkte habe zulegen können, würden Zweifel an der Nachhaltigkeit der Aufwärtsbewegung angebracht erscheinen. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden sich deshalb defensiver ausrichten, mit Schwerpunkt auf Qualitätsaktien und Value-Aktien. Europäische Aktien würden die Analysten neutral gewichten, leicht übergewichten würden sie Aktien aus den USA und den nicht europäischen Emerging Markets. (21.03.2022/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) legte in der letzten Woche um 785 Punkte oder 5,76% zu, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Allerdings lohne ein Blick auf die Handelsspanne. Rund 1.000 Punkte betrage diese zwischen seinem Tief bei 13.578 Punkten und seinem Hoch bei 14.553 Punkten. Normal sei dies nicht, eher Ausdruck von starker Nervosität der Anleger. Je nach News-Flow zum Ukraine Krieg würden die Kurse sprunghaft oder fallen erratisch steigen. So würden sich die Analysten die Frage stellen, ob der Anstieg von rund 2.000 Punkten seit dem Tief am 07.03. bei 12.430 Punkten nachhaltig sei. In der heutigen Eröffnung würden die europäischen Futures auf nachgebende Kurse zum Handelsstart deuten. Vor allem der Anstieg der Rohölpreise sorge erneut für Besorgnis. Die jüngsten Kursavancen hätten das Chartbild sicherlich aufgehellt, jedoch sei es noch ein weiter Weg, bis sich ein positives Chartbild darstelle.Bis der DAX die Oberkante der neutralen Zone bei 14.815 Punkten erreiche und verlassen könne, bedürfe es eines Anstiegs über die Widerstände im Bereich 14.553/14.567 Punkten, gefolgt von 14.638 Punkten (38-Tage-Linie). Auf der Unterseite warte das Gap bei 13.917/14.246 Punkten. Sollte es geschlossen werden, so könnte der DAX bis in den Bereich um 13.500 Punkten abrutschen.Charttechnisch betrachtet, konnte der massive Abwärtstrend eindrucksvoll gebrochen würden. Dies bestätige auch der "Relative Momentum Index", der eine Trendumkehr relativ zuverlässig andeute. Die nächste Widerstandszone befinde sich im Bereich der 4.000 Punktemarke. Die Wahrscheinlichkeit für einen Richtungswechsel dürfe aber trotz der eindrucksvollen Kurserholung nicht unterschätzt werden, da es sich in Anbetracht des hoch volatilen Marktumfeldes und erodierender Fundamentaldaten auch um eine Bärenmarktrally handeln könnte. Ein Warnsignal dafür seien Kursrückgänge unter der stark gehandelten Zone im Bereich der 3.700 Punktemarke. Einbrüche darunter könnten schnell zu Tests der jüngsten Tiefs führen. Die relevanten Ereignisse in dieser Woche würden die Reden von FED-Präsident Jermoe Powell und EZB Präsidentin Christine Lagarde auf dem BIS Innovation Summit sowie das NATO-Sondertreffen am Donnerstag und Freitag sein.