Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt trübt sich das Sentiment zunehmend ein, so die Analysten der Helaba.



Ursächlich dafür seien gleich mehrere Faktoren. Einerseits würden die Corona-Neuinfektionszahlen steigen, weshalb die Rufe nach verstärkten Restriktionen - insbesondere würden neue Lockdowns ins Spiel gebracht - lauter würden. Zudem seien weitere Probleme noch immer ungelöst. So bestehe beispielsweise noch immer die Lieferkettenproblematik und die Preissteigerungen würden hoch ausfallen. Nach der Nominierung von FED-Chef Powell für eine weitere Amtszeit habe sich zudem die Zinserwartungen in den USA verändert. Anstelle von bisher zwei würden nun drei Zinsschritte im kommenden Jahr erwartet. Steigende Zinsen seien per se nichts, worüber man sich am Aktienmarkt freue. Darüber hinaus sei erneut darauf hinzuweisen, dass auf dem noch immer hohen Kursniveau des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bereits sehr viel positive Erwartung eingepreist worden sei und folglich das negative Überraschungspotenzial höher zu gewichten sei. Auf die sich verstärkt abzeichnende Topbildung beim DAX hätten die Analysten gestern an dieser Stelle bereits hingewiesen.



Gestern sei der DAX unter die psychologisch wichtige 16.000er Marke und unter den 21-Tagedurchschnitt (16.004) gerutscht. Auch eine Abwärtskurslücke sei ausgebildet worden. Das Tagestief sei bei 15.866 Zählern markiert worden und habe damit punktgenau auf einem Strukturlevel gelegen. Das Bild bei den quantitativen Indikatoren trübe sich zudem ein, insofern müsse ins Kalkül gezogen werden, dass sich der eingeleitete, kurzfristige Abwärtsimpuls ausdehne. Supports seien bei 15.760, 15.676 (100-Tagelinie) und 15.641 (55-Tagedurchschnitt) zu finden. (24.11.2021/ac/a/m)



