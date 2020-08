In London hätten die Aktien des Rohstoffkonzerns BHP (ISIN GB00BH0P3Z91/ WKN A2N9WV) nach der Vorlage etwas enttäuschender Geschäftsjahreszahlen 2,6% verloren, die Konzernführung rechne auch im laufenden Geschäftsjahr mit anhaltender Unsicherheit an den globalen Rohstoffmärkten.



In den USA hätten mit den Handelsunternehmen Home Depot (ISIN US4370761029/ WKN 866953) (-1,1%) und Walmart (ISIN US9311421039/ WKN 860853) (-0,7%) zwei Corona-Profiteure ihr Zahlenwerk zum abgelaufenen Quartal vorgestellt und dabei sowohl umsatz- als auch gewinnseitig die Markterwartungen übertreffen können. Im Laufe des Tages sei außerdem bekannt geworden, dass sich nach Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) und Twitter (ISIN US90184L1026/ WKN A1W6XZ) auch der Softwarekonzern Oracle (ISIN US68389X1054/ WKN 871460) (+2,2%) für das US-Geschäft von TikTok interessiere und eine Offerte erwäge.



Heute stünden unter anderem die Quartalsberichte der Halbleiterhersteller Analog Devices (ISIN US0326541051/ WKN 862485) und NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) am Programm. (19.08.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nach Börsenschluss kündigte RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) eine Kapitalerhöhung an, woraufhin die Aktie des deutschen Energieversorgers deutlich ins Minus rutschte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Erlös von mehr als EUR 2 Mrd. solle unter anderem für Investitionen in den Ausbau des Portfolios an erneuerbaren Energien verwendet werden. Unterdessen hätten die Anteile von K+S (ISIN DE000KSAG888/ WKN KSAG88) an der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741)-Spitze um 4,3% zugelegt, nachdem Spekulationen um einen möglichen Produktionsstillstand beim Konkurrenten Belaruskali infolge der politischen Unruhen in Weißrussland die Runde gemacht hätten.