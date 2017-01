Wien (www.aktiencheck.de) - Auf Unternehmensebene stehen weiterhin die Quartalsberichte im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



In den USA habe u.a. der Ölfeld-Dienstleister Halliburton sein Ergebnis berichtet, welches von einem deutlichen Umsatzeinbruch gekennzeichnet gewesen sei. Dementsprechend sei die Aktie im gestrigen Handel auch um fast drei Prozent gefallen. Deutlich nach unten habe neuerlich der Chiphersteller QUALCOMM tendiert (-12,7%). Der Grund hierfür dürfte weiterhin die eingereichte Klage von Apple gegen das Unternehmen gewesen sein. In Europa habe heute Früh schon SAP seine Zahlen präsentiert. Dabei hätten die Erwartungen übertroffen sowie die Gesamtjahresziele für 2017 und 2018 angehoben werden können. Demgegenüber habe Philips die Erwartungen ganz knapp verfehlt, habe aber den Gewinn gegenüber der Vorjahresperiode deutlich steigern können. Am Ausblick seien keine wesentlichen Änderungen vorgenommen worden. Interessante Ergebnisse seien heute noch aus den USA zu erwarten, wenn Johnson & Johnson, 3M oder auch Verizon ihre Berichte vorlegen würden. (24.01.2017/ac/a/m)







