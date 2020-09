Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Erholung der Konjunktur und der Kapitalmärkte hat sich im dritten Quartal fortgesetzt - wenn auch an den Kapitalmärkten zäher, so Prof. Dr. Bernd Meyer Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg.



Die Abwertung des US-Dollars habe belastet. Für Euro-Anleger hätten globale Aktien erst gegen Ende August das bereits im Juni erreichte Niveau überstiegen und seien dann wieder zurückgefallen. Zyklische Titel und Small Caps hätten sich mit der Konjunkturerholung überdurchschnittlich entwickelt. So hätten neben Wachstumstiteln und den amerikanischen Megacaps auch der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und Aktien aus den Schwellenländern die Nase vorne. Davon profitierten wir merklich - ebenso von der weiteren Einengung der Risikoaufschläge bei Unternehmens- und Schwellenländeranleihen, so die Analysten von Berenberg.



Die Anlegerstimmung habe sich zwar etwas aufgehellt, Euphorie herrsche jedoch weiterhin nicht. Anleger würden auf großen Mengen an Liquidität bei negativer Realverzinsung sitzen. Bei einer sich fortsetzenden Konjunkturerholung, wenn auch mit geringerer Dynamik, sei die Ausgangslage für das vierte Quartal gar nicht schlecht, zumal die Zentralbanken einen deutlichen Anstieg der Renditen verhindern dürften. Die US-Wahlen und der Brexit dürften für erhöhte Volatilität sorgen. Die Zulassung von Corona-Medikamenten oder -Impfstoffen würde schließlich den Weg frei machen für eine synchronisierte, globale Wirtschaftserholung im Jahr 2021. Dies könnte dann aber das Ende der positiven Entwicklung an den Kapitalmärkten einleiten, denn dann dürfte dieses Szenario bereits weitgehend eingepreist sein. Bis dahin gilt es aber nicht zu skeptisch zu sein, trotz weiter bestehender Risiken - die Analysten von Berenberg haben ihre Positionierung noch zyklischer ausgerichtet. (Horizonte Q4/2020) (22.09.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >