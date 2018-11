Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die internationalen Börsen bleiben in der unsicheren Gemengelage aus (geo-) politischen Störfeuern, der Angst vor einer neuen Eurokrise, steigenden Zinsen in den USA und einer schleichenden Abschwächung der globalen Konjunkturdynamik weiterhin gefangen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.



An ökonomisch relevanten Daten stünden in dieser Woche vor allem die als Frühindikatoren viel beachteten Einkaufsmanagerindices in den USA, der Eurozone sowie einigen Eurostaaten, darunter Deutschland, auf der Agenda. Zuletzt hätten diese überwiegend nachgegeben. Von einer deutlichen Verbesserung sei angesichts der Fülle an negativ wirkenden Faktoren weiterhin nicht auszugehen. Damit stehe vorerst die Politik weiter im Fokus: Allen voran die Entscheidung der EU-Kommission zum weiteren Vorgehen im Haushaltsstreit mit der italienischen Regierung am Mittwoch sowie der EU-Sondergipfel zum Brexit am Wochenende. Insgesamt scheine es aktuell keine Themen zu geben, die unter den Kapitalmarktteilnehmern Euphorie auslösen könnten. (20.11.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.