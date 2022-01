FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Aktienmarkt bleibt für den DAX ein neues Rekordhoch in greifbarer Nähe, so die Analysten der Helaba.Das bisherige sei Mitte November bei 16.290 Punkten erreicht worden. Zwar würden die Infektionszahlen deutlich steigen, die Hoffnungen würden sich aber mehren, dass ein milderer Verlauf bei Omikron breit angelegte Lockdowns unnötig mache. Zeitgleich würden aber die geldpolitischen Erwartungen als Bremsfaktor wirken. (06.01.2022/ac/a/m)