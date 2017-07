Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA sorgte Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) nachbörslich mit seinen Quartalszahlen für Furore, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).In Europa habe Deutsche Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) gestern nach Börsenschluss seine Vorab-Zahlen zum ersten Halbjahr 2017 präsentiert. Dabei habe der Konzern seinen operativen Gewinn fast verdoppelt und sehe nun ein operatives Ergebnis für das Gesamtjahr über dem Vorjahreswert von EUR 1,75 Mrd. (zuvor sei ein operatives Ergebnis leicht unter dem Vorjahr in Aussicht gestellt worden). Die Aktie habe rund 1,5% zulegen können.Heute Früh habe dann auch der Schweizer Pharmariese Novartis (ISIN CH0012005267/ WKN 904278) seine Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. Auf den ersten Blick hätten die Markterwartungen übertroffen werden können. Der Kerngewinn je Aktie habe bei USD 1,22 gelegen. Erwartet worden seien USD 1,18. Die Aktie habe vorbörslich rund 2% stärker notiert. (18.07.2017/ac/a/m)