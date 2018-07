Wien (www.aktiencheck.de) - Einen Rückschlag musste die Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001)-Tochter Monsanto (ISIN: US61166W1018, WKN: 578919) im Glyphosat-Verfahren erleiden, nachdem ein US-Bundesrichter nun mehrere Hundert Klagen gegen den Unkrautvernichter Roundup zugelassen hat, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Das Mittel werde mit zahlreichen Lymphdrüsenerkrankungen in Verbindung gebracht. Reuters-Berichten zufolge habe Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200) eine Investmentbank beauftragt, um Optionen für die Zukunft der Tochter Streetscooter zu erstellen. So stünden für den Elektro-Transporter mehrere Möglichkeiten im Raum, die von Partnerschaften bis hin zu einem Börsengang reichen würden. Nachdem die Übernahme des Rivalen QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121) gescheitert sei, plane der Chiphersteller Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z) nun, den Softwareanbieter CA (ISIN: US12673P1057, WKN: A0JC59) für USD 19 Mrd. zu übernehmen. Die Anteilsscheine seien im nachbörslichen Handel um -5,5% gefallen. (12.07.2018/ac/a/m)





