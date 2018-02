Paris (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte haben in den letzten Tagen eine plötzliche Korrektur erlebt, die in den USA begonnen hat, so die Experten von Edmond de Rothschild Asset Management.Diese Korrektur sorge zwar aktuell für Aufsehen, es gebe aber auch eine gute Nachricht: Sie sei teilweise von technischen Faktoren getrieben. Die Aktienmärkte hätten sich zu schnell nach oben bewegt, was nun zu Marktschwankungen geführt habe. Eine grundlegendere Frage sei, ob der Inflationsdruck zurück sei und ob Zentralbanken ihre Pläne radikaler ändern würden. Man dürfe nicht vergessen, dass monatliche Lohnstatistiken volatil seien und oft überarbeitet würden. Wir werden erst mehrere Monate warten müssen, bis wir zuverlässige Zahlen erhalten, so die Experten von Edmond de Rothschild Asset Management. Auch wenn Lohnerhöhungen in den Statistiken auftreten würden, heiße dies nicht gleich, dass sie Inflationsdruck verursachen würden: Eine Erhöhung könne von größerer Produktivität begleitet oder in den Unternehmensmargen aufgenommen werden.Die Inflationsdebatte, die zur Auslösung dieses kürzlichen Rückschlags beigetragen habe, werde wahrscheinlich in den kommenden Wochen anhalten. Deshalb erwarten die Experten von Edmond de Rothschild Asset Management auf kurze Sicht keinen signifikanten Anstieg der US-amerikanischen Inflation. Außerdem stelle für die Experten dieser Abverkauf gute Chancen dar, schrittweise Risikoanlagen zu kaufen, da sie der Überzeugung seien, dass das fundamentale Umfeld stark bleiben werde. Die Marktvolatilität werde hoch bleiben, deshalb würden die Experten glauben, dass ein taktischer Anlageansatz gerechtfertigt sei. (Ausgabe vom 07.02.2018) (08.02.2018/ac/a/m)