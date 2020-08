US-Investoren seien zuversichtlich in die neue Woche gestartet. Vor allem High-Tech-Werte seien gefragt gewesen. In dieser Woche sei Endspurt bei den Quartalszahlen angesagt. Bis Freitag hätten 457 der 500 S&P-Mitgliedsunternehmen ihre Zahlen vorgelegt. Über 80% hätten dabei die im Vorfeld dramatisch gesenkten Erwartungen der Analysten übertroffen.



Nikkei 225 zeige sich verhalten und notiere aktuell bei 23.033,72 Punkten.



Der Immobilienkonzern Grand City Properties (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV) habe das operative Ergebnis (FFO 1) im ersten Halbjahr um 2% auf 108 Mio. EUR steigern können. Die Nettomieteinnahmen seien hingegen leicht auf 186 Mio. EUR zurückgegangen, habe das Unternehmen mitgeteilt. Die bisherige Entwicklung lasse die Firma zuversichtlich bleiben, so dass das Jahresziel eines operativen Ergebnisses in Höhe von 213 bis 220 Mio. EUR weiterhin Bestand habe.



Der französische Pharmakonzern Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657) wolle die US-Biotechfirma Principia Biopharma, einen Spezialisten für Autoimmunkrankheiten, für 3,7 Mrd. USD übernehmen. Durch den Kauf werde der Bereich Forschung und Entwicklung gestärkt, habe es geheißen. Sanofi zahle 100 USD je Aktie in bar, das entspreche einem Aufschlag von 10% zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Die Transaktion solle in Q4 abgeschlossen werden.



Borussia Dortmund (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309) sei angesichts der Folgen der Corona-Einschränkungen im Geschäftsjahr 2019/2020 in die roten Zahlen gerutscht. Bei unveränderten Erlösen von 370 Mio. EUR sei das operative Ergebnis auf 63,0 (116,0) Mio. EUR zurückgegangen. Netto sei ein Verlust von 44 (+17,4) Mio. EUR angefallen. (18.08.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt startete verhalten in die neue Woche, schaffte es jedoch, mit leichten Aufschlägen den Handelstag zu beenden, so die Analysten der Nord LB.Die Hauptthemen am Markt seien die selben der Vorwoche: Corona-Entwicklung sowie der Handelskonflikt zwischen den USA und China.DAX +0,15%, TecDAX +0,88%