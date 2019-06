Dow Jones +1,02% auf 25.984,00, S&P 500 +1,05% auf 2.873,34, NASDAQ Composite +1,66% auf 7.742,10



Am Pfingstmontag sei es nach dem Durchbruch bei den Verhandlungen im Streit USA/Mexiko mit den Kursen an der Wall Street bergauf gegangen.



Dow Jones +0,30%, S&P 500 +0,47%, NASDAQ Comp. +1,05%



Nikkei 225 aktuell etwas freundlicher bei 21.201 Pkt. (+0,32%).



Toyota (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510) setze sich beim Absatz von E-Autos ehrgeizigere Ziele. Bis 2025 (bislang: bis 2030) sollten E-Autos die Hälfte zum weltweiten Umsatz beisteuern. Toyota wolle dafür mit dem Batterieanbieter CATL und dem Elektroauto-Hersteller BYD (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9) zusammenarbeiten, um sich die hierfür notwendigen Batterien zu sichern. Wie weiter verlautet, sehe Toyota die Nachfrage nach Elektroautos zwar steigen, sehe es aber immer noch als schwierig an, daraus ein profitables Geschäft zu machen.



Audi (ISIN: DE0006757008, WKN: 675700) sei auch im Mai bei den Auslieferungen unter dem Niveau des Vorjahres geblieben. Wie die VW-Tochter mitgeteilt habe, seien im Wonnemonat 5,4% weniger Fahrzeuge ausgeliefert worden als im Vorjahr. Von Januar bis Mai ergebe sich somit ein Minus von 5,8% ggü. Vorjahreszeitraum. Insbesondere in China und USA habe das Geschäft geschwächelt. Audi sei angesichts der Modelloffensive aber zuversichtlich für die zweite Jahreshälfte. (11.06.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Ein relativ trüber US-Arbeitsmarktbericht hat die Zinssenkungsfantasie in den USA wieder angefacht und damit auch am deutschen Aktienmarkt am Freitag für positive Stimmung gesorgt, so die Analysten der Nord LB.DAX +0,77%, MDAX +0,46%, TecDAX +0,96%Das diskutierte Verbot von Mietsteigerungen in Berlin habe die Immobilienwerte den zweiten Tag in Folge belastet. Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J) seien mit einem Minus von 1,69% erneut das DAX-Schlusslicht gewesen. Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C) hätten in der zweiten Reihe nach einer Analystenherabstufung sogar 8,53% verloren.