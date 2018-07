Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem zuletzt erfreuliche US-Wirtschaftsdaten gemeldet worden sind, hoffen die Anleger nun in Nordamerika auch auf eine starke Berichtssaison, so die Analysten der Nord LB.In Großbritannien habe sich die Regierung nach kontroversen Diskussionen auf einen recht konkreten Brexit-Plan geeinigt. London wolle eine Zollunion mit der EU. Offenbar plane man, mit Blick auf den Warenverkehr faktisch im Binnenmarkt zu bleiben, in anderen Bereichen des Binnenmarktes aber eben doch nicht Teilnehmer sein zu müssen. Dies betreffe vor allem die Arbeitnehmerfreizügigkeit. In Brüssel blicke man Skepsis auf die neuen Pläne Londons. Auch in ihrem Umfeld gebe es Kritik an den Vorstellungen von Theresa May; Brexit-Minister David Davis habe sich zum Rücktritt gezwungen gesehen. Die Vielzahl der geopolitischen Konfliktfelder könne perspektivisch schon zu höheren Risikoprämien führen, die dann die Kurse der Dividendenpapiere belasten würden.Momentan würden die Börsen allerdings auf die Stärke der US-Wirtschaft im 2. Quartal fokussieren. Grundsätzlich habe der durch die erfreulichen US-Wirtschaftsdaten ausgelöste Konjunkturoptimismus auch in Asien für einen positiven Handelsstart gesorgt. Auch der japanische Markt habe zulegen können, was den Nikkei wieder über die Marke von 22.000 Punkten habe steigen lassen. Die katastrophalen Unwetter hätten in Japan allerdings zu Störungen der Lieferketten einiger Unternehmen geführt. Dies könnte auch perspektivisch noch für Druck auf einzelne in Tokio gelistete Titel sorgen. (09.07.2018/ac/a/m)