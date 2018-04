Wien (www.aktiencheck.de) - Laut einem Bericht des "Wall Street Journals" wird das US-Justizministerium wohl grünes Licht für die Übernahme von Monsanto (ISIN: US61166W1018, WKN: 578919) durch Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) geben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Eine Investorengruppe rund um die auf Technologie spezialisierte Private Equity Firma Francisco Partners habe gestern nach Börsenschluss ein Übernahmeangebot für den Hersteller von elektronischen Zahlungssystemen, Verifone (ISIN: US92342Y1091, WKN: A0EADN), in Höhe von USD 3,4 Mrd. oder USD 23,04 je Aktie in bar gelegt. Die Verifone-Aktie sei nachbörslich um 50,7% auf USD 22,60 nach oben gesprungen.Der Luxusgüterhersteller LVMH (ISIN: FR0000121014/ WKN: 853292) habe gestern Abend sehr solide, über den Erwartungen liegende Q1-Zahlen präsentiert. Der Umsatz sei um zehn Prozent auf EUR 10,85 Mrd. gestiegen (Bloomberg-Konsensus: EUR 10,6 Mrd.), das organische Wachstum habe sich auf 13% belaufen. (10.04.2018/ac/a/m)