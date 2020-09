Seattle Genetics (ISIN US8125781026/ WKN 602322) seien um knapp 15% geklettert. Grund sei die Kooperation mit dem Pharmariesen Merck & Co (ISIN DE0006599905/ WKN 659990) bei der Weiterentwicklung von zwei Krebsmedikamenten gewesen.



Bei Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009) sei es um 2,6% nach oben gegangen. Dabei habe die Mitteilung beflügelt, dass der Pharmakonzern zusammen mit dem Kooperationspartner BioNTech (ISIN US09075V1026/ WKN A2PSR2) (+3,6%) eine Corona-Impfstoffstudie ausweiten wolle.



Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) hätten um fast 13% zugelegt. Grund sei u.a. ein Tweet von Elon Musk gewesen, bei dem er auf "viele aufregende Dinge" zu dem am 22. September stattfindenden "Batterie-Tag" von Tesla verwiesen habe.



Oracle (ISIN US68389X1054/ WKN 871460) hätten im Zuge der Bieterschlacht um die Video-App TikTok rund 4,3% gewinnen können. Der TikTok-Mutterkonzern ByteDance (ISIN NET000BYT111/ WKN BYT111) habe Oracle als Partner in einem Schreiben an das US-Finanzministerium genannt. (15.09.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenauftakt kam es vor allem bei Titeln der Pharmabranche zu starken Kursbewegungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So hätten die Aktien von Immunomedics (ISIN US4529071080/ WKN 872983) gegenüber dem Schlusskurs am Freitag fast eine Kursverdoppelung auf knapp USD 84 geschafft, nachdem der Pharmakonzern Gilead Sciences (ISIN US3755581036/ WKN 885823) für das Biotech-Unternehmen insgesamt rund USD 21 Mrd. in bar biete, was USD 88 Dollar je Aktie entspreche. Mit der Transaktion wolle sich Gilead im Bereich Krebstherapien verstärken. Die Gilead-Anteilscheine hätten anfängliche Verluste schnell wettgemacht und am Ende um gut 1% zugelegt.